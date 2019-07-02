Популярная украинская певица Настя Каменских, которая вместе с новоиспеченным мужем Потапом отшучиваются на вопросы о беременности, продолжает интриговать публику стильными образами.

На этот раз артистка появилась в роли судьи на популярном шоу талантов Х-фактор в утягивающем корсете без бретелей, который подчеркивает бюст.

Снимки получились пикантными и развенчали все подозрения об интересном положении певицы. На первом фото Каменских с ярко красными губами игриво показывает язык и шикарное декольте. Фото артистка не подписала, она указала лишь стилистов и визажистов, которые работали над созданием ее образа.

Большинство поклонников восхищаются красотой певицы, ее чувством юмора и позитивным настроением. Отметим, что съемки вокального шоу "Х-Фактор" только стартовали. Вместе с Каменских в жюри появилась и суперблондинка Оля Полякова.

Ранее Каменских пожаловалась, что ужасно заболела из-за работы, но Потап ей помог.

Также Настя Каменских опубликовала голое фото из супружеского ложа.