С 1 июля в Украине на 86 гривен до 2 007 гривен вырос прожиточный минимум для трудоспособных лиц, в связи с этим выросли и страховые выплаты. Об этом сообщает сайт Фонда социального страхования Украины со ссылкой на закон о Госбюджете.

Предельный размер единовременной помощи для лиц, у которых право на страховые выплаты наступило после 1 июля текущего года теперь составляет:

потерпевшему в результате несчастного случая на производстве в соответствии со степенью утраты профессиональной трудоспособности (17 размеров прожиточного минимума, установленного законом для трудоспособных лиц) - 2007 х 17 = 34 119 грн.;

семье в случае смерти потерпевшего (100 размеров прожиточного минимума) - 2007 х 100 = 200 700 грн.;

иждивенцу в случае смерти потерпевшего (20 размеров прожиточного минимума) - 2007 х 20 = 40 140 грн.

Раньше эти выплаты соответственно составляли 32 657 грн, 192 100 грн, 38 420 грн.

Также изменился размер компенсации потерпевшему на бензин (горючее), ремонт и техническое обслуживание автомобилей - 22 % прожиточного минимума на одного человека, утратившего трудоспособность, в расчете на месяц, или на транспортное обслуживание - 29 % прожиточного минимума на одного человека, утратившего трудоспособность, в расчете на месяц, в соответствии с постановлением КМУ от 14 февраля 2007 года № 228.

Согласно закону о госбюджете в следующий раз прожиточный минимум увеличится в декабре.

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