С 1 июля работникам государственных нотариальных контор и архивов увеличили оклады
Кабмин изменил условия оплаты труда работников государственных нотариальных контор и архивов. Соответствующее постановление № 539 было принято на заседании Кабмина 26 июня, пишет "Юрлига".
Указанные изменения внесены в приложение к правительственному постановлению от 11 сентября 2007 г. № 1123. Согласно схеме должностных окладов работников государственных нотариальных контор и государственных нотариальных архивов, утвержденной постановлением № 1123 (редакция от 21 февраля 2017 года), месячные должностные оклады составляли:
- у заведующего государственной нотариальной конторой, государственного нотариального архива - 4000 грн;
- у заместителя заведующего государственной нотариальной конторы, государственного нотариального архива - 3900 грн;
- у государственного нотариуса - 3200 грн;
- у консультанта - 2649 грн;
- у оператора компьютерного набора I категории, делопроизводителя - 2049 грн;
- у оператора компьютерного набора II категории, архивариуса - 1895 грн.
С 1 июля размер должностных окладов определен в следующем размере:
- заведующего государственной нотариальной конторой, государственного нотариального архива - 5600 грн;
- его заместителя - 5500 грн;
- государственного нотариуса - 4900 грн;
- консультанта - 3810 грн.
Также правительство установило месячный должностной оклад для:
- оператора компьютерного набора I категории, делопроизводителя в размере 3590 грн;
- для оператора компьютерного набора II категории, архивариуса - 3490 грн.
Уточняется, что постановление вступило в силу с 1 июля 2019 года.
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