Кабмин изменил условия оплаты труда работников государственных нотариальных контор и архивов. Соответствующее постановление № 539 было принято на заседании Кабмина 26 июня, пишет "Юрлига".

Указанные изменения внесены в приложение к правительственному постановлению от 11 сентября 2007 г. № 1123. Согласно схеме должностных окладов работников государственных нотариальных контор и государственных нотариальных архивов, утвержденной постановлением № 1123 (редакция от 21 февраля 2017 года), месячные должностные оклады составляли:

у заведующего государственной нотариальной конторой, государственного нотариального архива - 4000 грн;

у заместителя заведующего государственной нотариальной конторы, государственного нотариального архива - 3900 грн;

у государственного нотариуса - 3200 грн;

у консультанта - 2649 грн;

у оператора компьютерного набора I категории, делопроизводителя - 2049 грн;

у оператора компьютерного набора II категории, архивариуса - 1895 грн.

С 1 июля размер должностных окладов определен в следующем размере:

заведующего государственной нотариальной конторой, государственного нотариального архива - 5600 грн;

его заместителя - 5500 грн;

государственного нотариуса - 4900 грн;

консультанта - 3810 грн.

Также правительство установило месячный должностной оклад для:

оператора компьютерного набора I категории, делопроизводителя в размере 3590 грн;

для оператора компьютерного набора II категории, архивариуса - 3490 грн.

Уточняется, что постановление вступило в силу с 1 июля 2019 года.

Ранее "Страна" писала о том, что генпрокурор Луценко за отличную работу в мае получил надбавку размером с оклад.

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