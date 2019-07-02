Во вторник, 2 июля, в поле у села Староверовка Шевченковского района Харьковской области упал самолет Л-39. Инцидент произошел во время учебно-тренировочных полетов, в результате происшествия никто не пострадал.

Во время выполнения курсантом третьего курса Харьковского национального университета Воздушных Сил им. Ивана Кожедуба очередного самостоятельного учебно-тренировочного полета по маршруту на самолете Л-39 возникла нештатная ситуация.

Пилот сообщил о ней группе руководства полетов и было принято решение о катапультировании. После катапультирования и приземления курсант самостоятельно вышел на связь и сообщил, что повреждений нет, состояние здоровья удовлетворительное. Об этом сообщает пресс-служба ВУЗа.

За курсантом выехала группа поисковиков. Выяснять причины аварии будет специальная комиссия.

Фото: facebook.com/hnups

Как сообщала "Страна", в Чугуеве Харьковской области совершил аварийную посадку учебный вертолет ВСУ.

Напомним, что в Харькове из СИЗО вышел под залог глава университета ВВС ВСУ, подозреваемый в растрате.