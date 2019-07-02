В суд направлено обвинительное заключение в отношении мошенника, который по поддельным документам продал квартиру 84-летней киевлянки. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры на странице в Facebook.

Пожилая женщина обратилась в правоохранительные органы и сообщила, что неизвестный человек от ее имени незаконно продал принадлежащую ей квартиру по улице Ларисы Руденко в Киеве и присвоил средства от продажи в размере более 600 тыс. гривен.

В ходе досудебного следствия правоохранителям удалось установить личность мошенника. Им оказался 49-летний житель Киевской области, который привлек к мошеннической схеме лицо, внешне похожее на потерпевшую. Вместе с сообщницей злоумышленник, используя поддельный паспорт, получил в регистрационных органах правоустанавливающие документы на квартиру пенсионерки, после чего осуществил продажу жилья семейной паре, которые передали мошеннику сбережения.

С целью недопущения дальнейших незаконных действий решением суда на квартиру потерпевшей наложен арест. За совершенное злоумышленнику грозит до 12 лет лишения свободы. Сейчас он находится под стражей.

Фото: facebook.com/kyiv.gp.gov.ua

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