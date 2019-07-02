На Львовщине 12-летний мальчик заболел столбняком после того, как упал на улице и поцарапал колено. У ребенка не было прививки от этой болезни. У него диагностировали легкую степень столбняка, но неизвестно, как болезнь поведет себя дольше. Об этом на своей странице в соцсети написала и.о. министра здравоохранения Ульяна Супрун.

Она отметила, что эта история - напоминание, что вакцинироваться против столбняка нужно всем, ведь это единственный способ предотвратить болезнь. Тем более, что риски заразиться летом очень растут.

Также автор поста перечислила важные факты о столбняке:

столбняком можно заразиться, когда споры бактерий, вызывающих болезнь, попадут в рану или порез, через укус животного или через порезы острыми предметами и обломками древесины. Чаще всего эти бактерии живут в почве и кишечном тракте животных.

Симптомы могут появиться с 3 по 21 день после заражения. Это могут быть спазмы мышц лица, в том числе - сжатие челюстей, "выпучивания" глаз, мышечные спазмы (часто в желудке), судороги мышц спины, мучительная напряжение во всем теле, проблемы с глотанием, затруднение дыхания, головные боли, лихорадка и чрезмерное потоотделение, изменение давления и учащенное сердцебиение.

Если человек не получит медицинской помощи, вероятность смерти от столбняка почти 100%. Поэтому при появлении первых симптомов болезни нужно немедленно обратиться к врачу. Даже с медицинской помощью риски смерти от столбняка достаточно высокие - от 10 до 70%. В основном это зависит от лечения, возраста человека и состояния здоровья.

По Календарю профилактических прививок, дети от столбняка должны быть привиты в 2, 4, 6, 18 месяцев, 6 лет и 16 лет. В дальнейшем нужно ревакцинироваться от болезни каждые 10 лет. Потому примерно на такое время прививки формирует иммунитет к болезни. Бесплатно вакцинироваться от столбняка могут и дети, и взрослые.

Если вы переболели столбняком, вакцинироваться все равно необходимо. После этой болезни иммунитет быстро проходит и вероятность повторного заражения.

Фото: www.facebook.com

Ранее "Страна" писала о том, что Украина вошла в число стран с низким уровнем доверия к вакцинам.

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