На странице команды Зеленского в Facebook напоминают украинцам, что осталось всего 14 дней для смены места голосования. А по данным ЦИК только 32 403 человека сделало это перед выборами 21 июля.

"Это катастрофически малый показатель, ведь перед вторым туром почти 400 000 украинцев изменили место голосования.

Берите друзей и родственников и меняйте место голосования прямо сейчас, ведь для этого нужен только паспорт. Сделаем их еще раз", - призывают сторонники действующего президента в Facebook.

Напомним, сменить место голосования на выборах в Верховную Раду можно до 15 июля.

Ранее в ЦИК раздали партиям номера в бюллетенях. Также мы писали, что в ЦИК подвели итоги регистрации кандидатов в депутаты Рады.