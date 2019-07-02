В среду на западе и севере Украины обещают комфортную погоду, а на юге - дожди
В среду, 3 июля, в Украине ожидается переменно облачная и достаточно жаркая погода. Однако на юг страны придут грозовые дожди. Об этом сообщает Укргидрометцентр. Прохладнее всего будет на западе Украины, где днем воздух прогреется до +24-27 градусов. А жарче всего - на востоке, где обещают +28-30. Ночью температура воздуха опустится до + 14-20 градусов.
Фото: meteo.gov.ua
В Киеве в среду будет хорошая погода: сухо и солнечно. Ночью столбики термометров покажут +15 +17 градусов, а днем поднимутся до +24-26 градусов.
Прогноз погоды на среду, 3 июля, в городах Украины:
Ужгород – +25 ... +27
Львов – +24 ... +26
Ивано-Франковск – +23 ... +25
Тернополь – +24 ... +26
Черновцы – +24 ... +26
Хмельницкий – +24 ... +26
Луцк – +24 ... +26
Ровно – +24 ... +26
Житомир – +23 ... +25
Винница – +25 ... +27
Одесса – +27 ... +29
Николаев – +29 ... +31
Херсон – +29 ... +31
Симферополь – +29 ... +31
Кропивницкий – +28 ... +30
Черкассы – +26 ... +28
Чернигов – +24 ... +26
Суммы – +24 ... +26
Полтава – +27 ... +29
Днепр – +28 ... +30
Запорожье – +29 ... +31
Донецк – +28 ... +30
Луганск – +28 ... +30
Харьков – +28 ... +30
Киев – +24 ... +26
Ранее "Страна" писала о том, что в Киеве объявили штормовое предупреждение 2 июля, порывы ветра достигнут 24 м/сек.
Также мы сообщали, что жители Киева пережили самые жаркие день и ночь в истории.