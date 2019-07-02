В среду, 3 июля, в Украине ожидается переменно облачная и достаточно жаркая погода. Однако на юг страны придут грозовые дожди. Об этом сообщает Укргидрометцентр. Прохладнее всего будет на западе Украины, где днем воздух прогреется до +24-27 градусов. А жарче всего - на востоке, где обещают +28-30. Ночью температура воздуха опустится до + 14-20 градусов.

Фото: meteo.gov.ua

В Киеве в среду будет хорошая погода: сухо и солнечно. Ночью столбики термометров покажут +15 +17 градусов, а днем ​​поднимутся до +24-26 градусов.

Прогноз погоды на среду, 3 июля, в городах Украины:

Ужгород – +25 ... +27

Львов – +24 ... +26

Ивано-Франковск – +23 ... +25

Тернополь – +24 ... +26

Черновцы – +24 ... +26

Хмельницкий – +24 ... +26

Луцк – +24 ... +26

Ровно – +24 ... +26

Житомир – +23 ... +25

Винница – +25 ... +27

Одесса – +27 ... +29

Николаев – +29 ... +31

Херсон – +29 ... +31

Симферополь – +29 ... +31

Кропивницкий – +28 ... +30

Черкассы – +26 ... +28

Чернигов – +24 ... +26

Суммы – +24 ... +26

Полтава – +27 ... +29

Днепр – +28 ... +30

Запорожье – +29 ... +31

Донецк – +28 ... +30

Луганск – +28 ... +30

Харьков – +28 ... +30

Киев – +24 ... +26

Ранее "Страна" писала о том, что в Киеве объявили штормовое предупреждение 2 июля, порывы ветра достигнут 24 м/сек.

Также мы сообщали, что жители Киева пережили самые жаркие день и ночь в истории.