В детсадах Киева в результате проверки после сообщения о минировании не нашли взрывчатых веществ. Об этом сообщают "Украинские новости" со ссылкой на данные столичной полиции.

"В части детсадов проверка уже завершилась, никаких взрывоопасных предметов не обнаружено", - цитируют правоохранителя.

"Сообщение поступило сегодня по почте на электронный адрес Главного управления ГосЧС. В письме сообщалось о том, что заминированы все детские сады и они якобы должны были взорваться сегодня в 13:00. Мы передали информацию полиции и СБУ", - отметили в ГосЧС. Сейчас полиция проверяет достоверность поступившей информации. Правоохранители Киева проверяют все детские сады.

"Страна" неоднократно сообщала о волне ложных минирований в Украине. Так, псевдоминеры угрожали взрывами посольства США, больниц и детсадов. Ранее в столице сообщили о минировании Конституционного суда, где решалась судьба роспуска Рады.