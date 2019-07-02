Во вторник, 2 июля, курс гривни на межбанковском валютном рынке укрепился до 26,17 грн/$1 с 26,19 грн/$1 в предыдущий рабочий день.

Об этом передает "Интерфакс-Украина" со ссылкой на дилеров коммерческих банков. Котировки гривни к окончанию торгов составили 26,17-26,18 грн/$1.

По данным НБУ, справочный курс гривни к доллару США на межбанковском валютном рынке 2 июля укрепился до 26,17 грн/$1 с 26,21 грн/$1.

Официальный курс гривни по отношению к доллару на 3 июля повысили до 26,179 грн/$1 по сравнению с 26,20 грн/$1 на 2 июля 2019г.

Как сообщала "Страна", в НБУ назвали грядущую осень критической для финансовой стабильности Украины. Ранее банкиры предупредили, как будет расти курс доллара. С 10 по 14 июня представители НБУ начали наращивать покупки доллара на межбанковском валютном рынке Украины $135,1 млн, что на 31,5% больше, чем неделей ранее ($102,7 млн).

Ранее в НБУ предупредили о надвигающемся финансовом кризисе. По словам первого заместителя главы Совета НБУ Тимофея Милованова, возможный дефолт может "положить банки". Также не исключается девальвация самого доллара.

В американском рейтинговом агентстве Fitch прогнозируют падение украинской гривни до 32 за $1.