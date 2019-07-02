Заместитель главного редактора "Страны" Светлана Крюкова сегодня на своей странице в Facebook продала на аукционе картину под названием "Скотыняки".

Крюкова отмечает, что такие картин в природе две. "У этой появилась пикантная деталь.

Гурманы оценят. Масло, холст. Хороша в интерьере прихожей", - пишет она. Финал конкурса состоялся в 18:00 2 июля.

При стартовой цене в 500 долларов картина была продана за 666 долларов. Полотно купил пользователь Facebook Иван Приходько, у которого в статусе стоит "журналист Depo", а также то, что он состоит в партии "Слуга народа".

На полотне в БДСМ-стиле изображены люди, похожие на главу Радикальной партии Олега Ляшко, нардепов-радикалов Игоря Мосийчука, Дмитрия Линько, Андрея Лозового и Алену Кошелеву. Человек, похожий на Ляшко держит вилы с разноцветным резиновым органом, а у человека, похожего на Лозового, во рту красный кляп БДСМ. "Скотыняки" - любимое ругательное слово главы радикалов Олега Ляшко.

Фото: facebook.com

Как проходили торги по первому варианту картины "Скотыняки" читайте здесь.

Ранее "Страна" анализировала, на что рассчитывает на выборах Ляшко со своим маленьким рейтингом.

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