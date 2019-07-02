Украинская православная церковь Киевского патриархата обратилась в Окружной административный суд Киева с иском против Министерства культуры Украины с требованием отменить решение об аннулировании регистрации статута УПЦ КП. Об этом сообщает пресс-служба суда.

"В Окружной административный суд города Киева поступил иск к Министерству культуры Украины об отмене приказа, в части, где указано, что утратили силу приказы Министерства о регистрации в новой редакции Устава религиозной организации "Киевской патриархии Украинской Православной Церкви", а также о новой редакции Устава об управлении УПЦ КП. Истцом указана Украинская Православная Церковь Киевского Патриархата", - указывается в сообщении.

В частности, представители УПЦ КП просят признать противоправным приказ Минкульта от 30 января 2019 года, в котором приказ о регистрации новой редакции устава УПЦ КП признается недействительным. Также было подано ходатайство об обеспечении иска, в котором истец просит немедленно прекратить действие приказа, который был оспорен. Суд рассматривает вопрос о начале производства и правомерности принятия мер по обеспечению иска.

Как сообщала "Страна", Филарет создает собственный Синод из священнослужителей под санкциями от ПЦУ.

Ранее ПЦУ заявила, что лишает Филарета прав на киевские епархии.

Напомним, суд Киева открыл дело о незаконности регистрации ПЦУ по иску Украинской православной церкви.