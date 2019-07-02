Один из двух жителей Киева, взятых под стражу по подозрению в рассылке заведомо ложных сообщений о минировании объектов массового пребывания людей в Харькове, вышел после внесения залога почти в полтора миллиона гривен, сообщил его адвокат Александр Шадрин, передает "Интерфакс-Украина".

"Мой подзащитный уже вышел под залог. За второго подозреваемого, насколько я знаю, залог тоже будет внесен", - сказал Шадрин.

По его словам, в уголовном производстве фигурируют в общей сложности 62 эпизода, касающихся заведомо ложных сообщений о минировании объектов массового пребывания людей в Харькове, поступивших в течение весны-лета этого года. Его подзащитному инкриминируются 3 из них (сообщения о минировании торговых центров, отелей и других объектов, поступившие 6, 7 и 8 мая).

Адвокат также сообщил, что скорее всего будет обжаловать меру пресечения, избранную следственным судьей. "Прокурор уже подал апелляцию. Думаю, мы тоже, скорее всего, будем подавать", - сказал Александр Шадрин.

Уточняется, что правоохранители задержали двух жителей Киева, подозреваемых в рассылке через интернет заведомо ложных сообщений об угрозе взрывов на территории Харькова.

"По ходатайству органа предварительного расследования в отношении подозреваемых судом избрана мера пресечения в виде содержания под стражей с правом внесения залога в размере 1 млн. 440 тыс.гривен", - сообщил отдел коммуникаций Харьковской облполиции.

Досудебное расследование продолжается по ч.2 ст.258 (террористический акт) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает до 5 лет лишения свободы.

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