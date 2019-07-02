Россия заплатила взнос в бюджет Совета Европы за 2019 год. Об этом во вторник, 2 июля, сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-секретаря генсека Совета Европы.

Отмечается, что сумма оплаченного взноса составила около 33 миллионов евро. Задолженность России перед Советом Европы оценивается примерно в 85 миллионов евро.

Россия была лишена основных полномочий в ПАСЕ в апреле 2014 года из-за вопроса с Крымом и вооруженного конфликта на Донбассе. В 2017 году Москва, которая является крупнейшим вкладчиком ассамблеи, заморозила уплату членского взноса и объявила, что разморозит ее только после полного восстановления своих полномочий в организации.

Напомним, 26 июня Парламентская ассамблея Совета Европы (ПАСЕ) восстановила членство России в организации. Решение вызвало протест со стороны делегаций Украины, Грузии, Польши, Словакии, Литвы, Латвии и Эстонии, члены которых объявили демарш.

Напомним также, что Комитет Рады проголосовал за приостановку участия Украины в ПАСЕ.