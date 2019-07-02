Подводный аппарат, на котором из-за пожара погибли 14 моряков российского флота, является атомной подлодкой АС-12. Это сверхсекретная разработка, известная как "Лошарик". Об этом сообщило издание РБК.

Подлодка состоит из нескольких титановых сфер. Благодаря такой конструкции АС-12 и получила свое название "Лошарик" - так звали героя советского мультфильма, состоящего из шариков.

Конструкция "Лошарика". Фото: topwar.ru

Аппарат способен погружаться на глубину до шести тысяч метров и развивать в толще воды скорость до 30 узлов. Он предназначен для научных исследований и базируется в Североморске.

Напомним, 1 июля на АС-12 возник пожар во время биометрических измерений. В результате 14 моряков-подводников отравились продуктами горения.

В мае "Страна" сообщала, что в Соединенных Штатах Америки началось строительство первой стратегической подводной лодки Columbia.