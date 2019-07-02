Кандидат на пост премьер-министра Великобритании Борис Джонсон заявил, что отождествляет себя с "джедаями" из киносаги Джорджа Лукаса "Звездные войны". Об этом сообщает Reuters.

Таким образом он ответил журналистам на вопрос о своем любимом кинематографическом персонаже. Джонсон отметил, что ему приятно отождествлять себя с добрым рыцарем со световым мечем.

"У меня есть световой меч в моем офисе в Вестминстере - это самая прекрасная вещь, которую подарил мне никто иной, как Кристофер Ли", - сказал Джонсон. Кристофер Ли играл графа Дуку в "Звездных войнах".

"Я с гордостью могу сказать, что световой меч изготовлен, изобретен в Южном Руйслипе - округе, который я представляю", - добавил он.

Джедаи были древним орденом, чьи рыцари были стражами мира и порядка в киновселенной "Звездных войн". Среди них были Энакин Скайуокер, который перешел на темную сторону как ситх Дарт Вейдер, и его сын Люк Скайуокер. (Автор Гай Фолконбридж; редактор Стивен Аддисон).

Борис Джонсон с мечём противников джедаев - ситхов, Фото: politpuzzle.ru

Как сообщала "Страна", Lucasfilm остановила съемки всех спин-оффов "Звездных войн". Причиной остановки работы над фильмами называется провал в прокате предыдущей ленты "Хан Соло. Звездные войны: Истории".

Отметим, что по словам режиссера, российские хакеры пытались исправить сюжет фильма "Звездные войны. Последние джедаи".