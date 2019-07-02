Советский тяжелый танк КВ-1 ("Клим Ворошилов") с останками погибших членов экипажа обнаружили поисковики на российско-украинской. Об этом сообщает "Российская газета".

Уточняется, что находка сделана на территории Ростовской области. Танк пролежал в земле 76 лет. Предположительно, боевая машина была уничтожена 18 августа 1943 года при прорыве эшелонированной линии обороны войск Германии. Тогда войска Южного фронта под командованием маршала Федора Толбухина переправились за реку Миус и захватили плацдарм шириной 10 километров. В то же время немцы перебросили с Курской дуги элитные танковые дивизии, и им удалось остановить наступление Советской армии.

Как рассказал руководитель поискового объединения "Миус-Фронт" Андрей Кудрякова, КВ-1 подорвался на противотанковой мине и потерял ход. Экипаж попытался починить танк, но в этот момент налетели немецкие пикировщики и разбомбили его.

Поисковики предполагают, что боевая машина входила в состав 62-й тяжелой танковой бригады прорыва. "В любом случае, по найденным деталям мы сможем установить историю машины и ее экипажа", - отметил Кудряков.

Фото: rg.ru

Извстно, что танк КВ-1, названный в честь советского маршала Клима Ворошилова, выпускался с августа 1939-го по август 1942 года. Принимал участие в войне с Финляндией (1939-1940 годы) и Великой Отечественной войне (1941-1945 годы).

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