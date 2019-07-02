Основатель "Оппозиционной платформы - За жизнь" Юрий Бойко прокомментировал ситуацию, которая сложилась на шахтах четырех угольных объединений, в связи с введением в Украине с 1 июля рынка электроэнергии.

Об этом он сообщил в эфире телеканала "112 Украина".

"Ситуация критическая. Сегодня шахты четырёх угольных объединений — Первомайскуголь, Лисичанскуголь, Селидовоуголь, Мирноградуголь - получили предупреждение не только об отключении электроэнергии на технологические нужды, но и электроэнергии на водоотливы, выкачку воды и на вентиляторы, которые осуществляют проветривание. Если их остановить, это значит, шахты будут уничтожены, их потом восстановить будет очень сложно. Люди на шахте "Горская" (Первомайскуголь) спустились в шахту вместе с директором, сидят там и сказали "топите нас вместе с шахтой", - сказал Юрий Бойко.

"Начинаем искать, кто же из власти на месте - президента нет, главы администрации (того, который дает комментарии) нет, премьер-министра нет. Нашли профильного министра, он заверил нас, что все будет нормально – и исчез… Я хочу их предупредить, что сейчас я делаю депутатский запрос в правоохранительные органы, но не дай Бог затопят шахты или пострадают люди - я их сам, после 21 июля за шиворот оттащу в прокуратуру и прослежу, чтобы они все получили по заслугам", - подчеркнул Бойко.

Как считает политик, нельзя было вводить рынок электроэнергии, не рассчитавшись со старыми долгами.

"Четверым руководителям объединения отказали в подписании прямых договоров, ссылаясь на то, что предприятия имеют долги. Это то, о чем предупреждала Оппозиционная платформа - за жизнь, – нельзя вводить рынок электроэнергии, не решив ситуацию со старыми долгами", – сказал Юрий Бойко.

Напомним, первый день работы нового рынка электроэнергии показал системный сбой и рост тарифов. Так, с 1 июля тарифы на электроэнергию для малых потребителей могут вырасти на 15-25%.

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