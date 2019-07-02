Председатель Верховной Рады Андрей Парубий отменил приглашение для ПАСЕ быть наблюдателями на парламентских выборах 21 июля. Об этом на своей странице в Facebook написал председатель украинской делегации в ПАСЕ Владимир Арьев.

"Председатель Верховной Рады Андрей Парубий отменил приглашение для ПАСЕ осуществлять наблюдение за досрочными парламентскими выборами в Украине", - написал нардеп от "Блок Петра Порошенко" и глава украинских представителей в Парламентской ассамблее.

Скриншот: Facebook / volodymyr.ariev

Решение Прубия связано с возвращением в ПАСЕ делегатов из России.

Напомним, 26 июня 2019 года в ПАСЕ приняли резолюцию, в которой подтвердили в полном объёме полномочия делегации России.

В тот же день Павел Климкин призвал Верховную Раду отозвать у ПАСЕ приглашение наблюдать за выборами в украинский парламент, если Парламентская ассамблея вернет в свои ряды россиян.

А 1 июля, комитет Верховной Рады по иностранным делам принял решение приостановить участие украинской делегации в сессии ПАСЕ до тех пор, пока Россия не освободит моряков и не обеспечит прав крымских татар в аннексированном Крыму.