Днём во вторник, 2 июля, в крупнейшем DNS-сервисе Cloudlfare сообщили о проблемах с производительностью на интернет-ресурсах по всему миру. Об этом сообщается на официальном сайте сервиса.

Из-за падения Cloudlfare недоступно большое количество сайтов, в том числе сайт "Слуги народа" (об этом сообщила пресс-служба партии_ и даже сайт проверки доступности интернет-ресурсов Downdetector. Также считанные минуты была недоступна и "Страна".

Сообщается, что уже внедрены соответствующие исправления и "ожидаются результаты". Проблемы наблюдаются в США, Японии, Китае, Монголии, Индии, Аргентине, странах Европы.

Как сообщала "Страна", в Украине разрешили вместо кассовых аппаратов использовать планшеты и смартфоны.

Напомним, что в ГБР открыли уголовное дело по факту исчезновения серверов с секретными данными из АП.