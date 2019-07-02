В Днепре пьяный мужчина за рулем автомобиля ВАЗ 321099 заехал на детскую площадку на улице Уральской и врезался в песочницу. В результате авто перевернулось. К счастью, на тот момент там не игрались дети. Об этом сообщает пресс-служба патрульной полиции Днепропетровской области.

Инцидент произошел 29 июня. Полицейские прибыли на место происшествия и обнаружили на детской площадке перевернутое транспортное средство и его владельца. Свидетели объяснили, что мужчина управлял автомобилем в нетрезвом виде, заехал на детскую песочницу, повредил ее. Инспекторы предложили водителю пройти тест на алкотестере. Тот согласился. В крови водителя алкотестер обнаружил 0,62 промилле алкоголя.

На мужчину составили протокол по ст. 124 КУоАП (Нарушение ПДД, повлекшее повреждение транспортных средств) и ст.130 КУоАП (Управление в состоянии опьянения), - сказано в сообщении. Только за минувшие выходные патрульные составили на водителей Днепра 59 протоколов за управление в состоянии опьянения.

Фото: facebook.com/dnipropolice

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