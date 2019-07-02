1 июля в России погибли 14 моряков-подводников.

Это произошло практически в годовщину трагической гибели подлодки "Курск". Новое ЧП произошло на секретной атомной подлодке Северного флота РФ.

"Страна" собрала всю информацию о происшествии на севере РФ, которая известна на момент подготовки материала.

Что случилось в Баренцевом море

Официально сообщение звучит так: происшествие случилось на научно-исследовательском глубоководном аппарате, который относится к Северному флоту ВМС РФ.

В Минобороны РФ не уточнили, о каком именно аппарате идет речь. В российских СМИ появилась информация, что речь идет о засекреченной атомной подлодке АС-12, известной как "Лошарик".

По данным российских силовиков, на аппарате произошел пожар. Моряки-подводники погибли из-за отравления продуктами горения. Имена погибших пока не сообщаются.

О происшествии, которое случилось вчера, стало известно лишь сегодня вечером. В котором конкретно часу произошло возгорание, как долго его ликвидировали - неизвестно. Вместе с тем уточняется, что огонь удалось потушить благодаря самоотверженным действиям команды.

Российские военные отмечают, что пожар произошел в территориальных водах России (очевидно, речь идет о Баренцевом море, - прим.) на аппарате, изучавшем придонное пространство и дно Мирового океана в интересах ВМФ.

В Минобороны отметили, что сейчас глубоководный аппарат находится в Североморске Мурманской области. Это главная военно-морская база Северного флота России (Североморск ниже отмечен на карте красным значком, - прим.)

Причины возгорания сейчас устанавливают. Военные отмечают, что огонь вспыхнул в ходе проведения батиметрических измерений (это процесс сбора данных о глубинах водных с помощью специального оборудования, - прим.)

По данным СМИ, в результате трагедии есть не только погибшие, но и пострадавшие. Отсюда можно сделать вывод, что внутри аппарата находилось более 14 человек. Сколько - данных нет, их фамилии тоже не названы. Известно лишь, что пострадавших - четыре, пять или более человек - доставили в военно-морской клинический госпиталь Министерства обороны в того же Североморска.

Расследованием случившегося руководит главнокомандующий Военно-морским флотом России, адмирал Николай Евменов.

Местное издание "Североморск Life" со ссылкой на источники сообщали, что ночью на подводной лодке на Северном флоте, помимо пожара, произошел взрыв. Но на данный момент этот материал недоступен.

АС-12 - что это за подлодка

Как отмечалось выше, ЧП случилось на подлодке АС-12 (в Минобороны РФ это не подтвердили). Мы не можем подтвердить или опровергнуть эти данные, но расскажем, что известно об этом судне.

АС-12, известная также как "Лошарик" — российская глубоководная атомная подводная лодка (по официальной классификации — атомная глубоководная станция), не несущая вооружения и способная погружаться на глубину до 6000 метров.

Ее технические характеристики засекречены, внешний вид и назначение - тоже.

Экипаж АС-12 состоит из приблизительно 25 офицеров. На воду подлодка была спущена в августе 2003 года.

В октябре 2015 года эксперты Пентагона заявили, что АС-12 — это "диверсионный аппарат", предназначенный для установки устройств для разрушения различной подводной инфраструктуры и в первую очередь кабелей связи, что в том числе может серьезно подорвать работу Интернета, разрушив магистральные кабели связи между материками.

Председатель Санкт-Петербургского клуба моряков-подводников, капитан 1-го ранга запаса Игорь Курдин отметил, что АС-12 обладает возможностью нанести серьезный ущерб глубоководным компонентам системы слежения за подводными лодками SOSUS.

Эксперты НАТО также публиковали аналитический материал, который указывает, что российские глубоководные атомные подлодки, такие как АС-12, способны находиться на океанском дне на большей части территории мирового океана, имеют крайне опасный потенциал модернизации в "субмарину на колесах", то есть передвижение по морскому дну колесным способом. Как отмечают эксперты, это фактически исключает возможность обнаружения таких аппаратов акустическими и магнитометрическими средствами, поэтому такой аппарат может незаметно подобраться к самым охраняемым объектам и получает возможность внезапного нападения.

Специалисты отмечают, что выдвижные колеса реализованы на американском аппарате NR-1, который можно считать аналогом АС-12 с меньшей глубиной погружения.

Официальных российских данных, в какие походы ходила подлодка, очень немного. Известно, что в конце сентября 2012 года АС-12 приняла участие в исследовательской экспедиции "Арктика-2012", в ходе которой занималась сбором грунта и образцов породы на глубине 2,5—3 километра на протяжении 20 суток. После похода подлодка прошла восстановительный ремонт в 42 цехе "Севмаша". "Лошарику" исправили деформации корпуса, вызванные давлением на больших глубинах, а также провели незначительный ремонт и проверили работу ряда механизмов.

В январе 2015 года в российской версии журнала Top Gear опубликована первая качественная фотография АС-12 (ее можно посмотреть в шапке этого материала). Подводная лодка была случайно сфотографирована во время фотосессии автомобиля на берегу Белого Моря.

Трагедия в канун гибели Курска

Вчерашнее происшествие произошло в канун гибели атомной подлодки "Курск". Эта трагедия случилась 12 августа 2000 года. Тогда ушли из жизни все члены экипажа - 114 военных.

Отметим, что "Курск" погиб в том же Баренцевом море. Обе подлодки - "Курск" и "Лошарик" - имеют статус атомных и обе находятся в составе Северного флота России.

В минувший четверг, 27 июня, в российский прокат вышел фильм о крушении "Курска" (режиссер – Томас Винтерберг, продюсер – Люк Бессон). Эта картина запрещена к показу в Украине. "Страна" посмотрела этот кинофильм и подготовила рецензию.

Известно, что всего в состав ВМФ РФ входят 13 атомных подводных лодок с баллистическими ракетами, 27 атомных подводных лодок с ракетно-торпедным вооружением, 19 дизельных подводных лодок, 8 атомных подводных лодок специального назначения и 1 дизельная подводная лодка специального назначения.

С 1945 года затонуло минимум 10 подлодок: 3 — США, 5 — СССР, 2 — Россия. С того же времени зафиксировано более 180 ЧП, большинство из которых с американскими и советскими подлодками.