В Закарпатской области полиция расследует факт смерти 20-летней, которая впала в кому и скончалась после визита к стоматологу. Об этом сообщает УНИАН со ссылкой на пресс-секретаря регионального управления Нацполиции Иннесу Манзулич-Иванову.

По ее словам, накануне в полицию поступило сообщение о том, что в реанимационном отделении Закарпатской областной клинической больницы им. Новака в Ужгороде скончалась 20-летняя жительница Межгорского района.

Как уточнил главный врач этой больницы Юрий Яцына, девушка была госпитализирована в пятницу, 28 июня, из реанимации Межгорской ЦРБ. В ночь с понедельника на воскресенье, 1 июля, она умерла. По данным полиции, девушка получила анафилактический шок после анестезии во время визита к стоматологу.

"Вероятно, врач-стоматолог сделал анестезию, после чего у девушки началась аллергическая реакция", - уточнила Манзулич-Иванова и добавила, что пострадавшая впала в кому и умерла, не приходя в сознание.

Сейчас полиция выясняет все обстоятельства трагедии, продолжается опрос свидетелей. По факту смерти открыто уголовное производство по статье об умышленном убийстве (ч.1 ст.115 УК Украины).

"В дальнейшем правовая квалификация может быть изменена в соответствии с обстоятельствами, результатами экспертизы и определением роли врача, который предоставил услуги", - уточнила Манзулич-Иванова.

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