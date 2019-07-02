Водителю Mercedes выписали постановление за совершение админнарушения после проезда по пешеходному мосту в Киеве. Об этом сообщает пресс-центр патрульной полиции в Facebook.

Патрульные составили на гражданина постановление за совершение им сразу двух правонарушений — управление транспортным средством, будучи лишенным такого права судом (ч. 4 ст. 126 КУоАП) и проезд по пешеходному мосту (ч. 1 ст. 122 КУоАП).

Cогласно части 4 ст. 126 КУоАП предусматривает штраф в размере 510 грн; ч. 1 ст. 122 КУоАП - штраф в размере 255 грн или 50 штрафных баллов. То есть итоговая сумма составляет 765 грн. Отмечается, что водитель так и не появился на вызов в милицию и не сообщил о причине своего отсутствия.

Напомним, 25 мая мэр Киева Виталий Кличко официально открыл новый пешеходно-велосипедный мост от Владимирской горки до Арки дружбы народов.

В июне в сети опубликовали фото автомобиля на новом пешеходно-велосипедном мосту в Киеве. Позже стало известно, что водителя Mercedes пригласили в отделение полиции после проезда по пешеходному мосту.