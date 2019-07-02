Президент РФ Владимир Путин поручил МВД в случае необходимости предоставить украинским гражданам преференции в получении российского гражданства. Текст поручения опубликован на сайте Кремля.

Глава государства составил список указаний высшим чиновникам по итогам "Прямой линии", которая прошла 20 июня 2019 года. Среди них есть и поручение изучить порядок предоставления гражданства украинцам и при необходимости облегчить его.

"МВД России проанализировать правоприменительную практику приема в гражданство Российской Федерации в упрощенном порядке и при необходимости внести предложения по предоставлению гражданам Украины, желающим приобрести гражданство Российской Федерации, дополнительных преференций", — сказано в тексте.

Путин назначил ответственным за исполнение поручения министра внутренних дел Владимира Колокольцева. А срок исполнения ограничил 1 августа 2019 года.

Напомним, 24 апреля Президент РФ подписал указ об упрощенном порядке получения российского гражданства для жителей "Донецкой и Луганской народных республик".

А 1 мая Владимир Путин ввел упрощенный порядок получения российского гражданства для некоторых категорий граждан Украины.