В понедельник, 1 июля, на российском научно-исследовательском глубоководном аппарате на базе в Североморске произошел пожар. В результате погибли 14 моряков-подводников. Об этом сообщили в Министерство обороны России.

Как сообщает Минобороны РФ, пожар возник на научно-исследовательском глубоководном аппарате, предназначенном для изучения придонного пространства и дна Мирового океана в интересах Военно-Морского Флота России, в ходе проведения биометрических измерений.

Согласно сообщению Минобороны, причиной гибели подводников стало отравление продуктами горения. Почему возник пожар не сообщается. Очаг возгорания был ликвидирован действиями команды. Сейчас глубоководный аппарат находится на военно-морской базе Североморск.

Причины произошедшего устанавливаются. Расследование проводит главнокомандующий Военно-Морским Флотом.

Издание Baza сообщало о госпитализации нескольких пострадавших в военный госпиталь в Североморске. Местное издание "Североморск Life" утверждало, что на подлодке произошли взрыв и пожар. Позже эту новость удалили.

Как сообщает РБК со ссылкой на источник, ЧП произошло 1 июля около 20:30 на глубоководной атомной подлодке АС-12, известной как "Лошарик". Она может погружаться на глубину до 6 тыс метров и развивать под водой скорость до 30 узлов. Неофициальное название "Лошарик" подлодка получила в честь героя мультфильма, состоящего из шариков.

Назначение АС-12 долгое время оставалось неизвестным. Однако в октябре 2015 года эксперты Пентагона заявили, что АС-12 - это диверсионный аппарат для установки устройств для разрушения различной подводной инфраструктуры и в первую очередь кабелей связи.

Случай 1 июля - крупнейшее происшествие с жертвами на подводных аппаратах Минобороны России с ноября 2008 года, когда авария на атомной подлодке "Нерпа" унесла жизни 20 человек. Тогда во время заводских испытаний в Японском море, из-за несанкционированного срабатывания системы пожаротушения, в отсеки лодки стал поступать газ фреон.

Как сообщала "Страна", во Франции нашли немецкую подлодку времен Первой мировой. Историки сообщили, что субмарина застряла на мелководье в июле 1917 из-за просчета в навигации.

Напомним, что в Тихом океане нашли останки авианосца ВМФ США "Хорнет", который пролежал на дне 77 лет.