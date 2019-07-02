Полузащитник Руслан Малиновский вероятней всего перейдет из бельгийского "Генка" в итальянскую "Сампдорию". Об этом сообщает lebombedivlad.it.

По данным итальянских журналистов, сделка по переходу 26-летнего игрока уже закрыта.

Сообщается, что о переходе будет официально объявлено в течение суток, если не произойдет ничего неожиданного. С полузащитником подпишут контракт сроком на 5 лет, а "Генк" получит около 20 миллионов евро.

Как сообщала "Страна", в другом итальянском клубе, "Аталанте" за переход Малиновского предлагали заплатить 17 млн евро. В услугах 26-летнего игрока также заинтересован "Наполи".

Отметим, что Криштиану Роналду оставил космические чаевые обслуге на Royal Villa Methoni. Он был так рад своему пребыванию и отличному сервису, что оставил около 20 000 евро на чаевые сотрудникам отеля-резиденции.