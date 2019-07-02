2 июля коллегия судей не смогла избрать меру пресечения Надежде Савченко. Обвиняемая в подготовке теракта нардеп не явилась в суд, а отправилась агитировать избирателей. Об этом сообщает сайт Генеральной прокуратуры Украины.

Пресс-служба Генпрокуратуры отмечает, что явка в суд Савченко была обязательной. Однако народная депутат уехала проводить предвыборную агитацию в Донецкую область - и заседание пришлось отложить и-за отсутствия обвиняемой.

"При этом суд по непонятным мотивам признал указанную причину неявки обвиняемой уважительной, в очередной раз отказался рассматривать ходатайство прокурора о применении меры пресечения и назначил следующее судебное заседание на 27 августа 2019 г., то есть через два месяца" - говорится в сообщении прокуратуры.

Это уже не первый раз, когда суд откладывается. Сторона обвинения представила ходатайство о применении меры пресечения в виде содержания Савченко под стражей еще 7 мая. Однако оно так и остается нерассмотреным.

Напомним: 15 апреля Надежду Савченко и Владимира Рубана освободили из-под стражи в зале суда Броваров после истечения избранной для них меры пресечения.

Сейчас Савченко баллотируется по 51 округу Бахмутского района Донецкой области.