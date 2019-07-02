Известный юрист Андрей Портнов нанял детективов и адвокатов для розыска офшоров экс-президента Украины Петра Порошенко в Панаме. Об этом он сообщил в своем Telegram-канале.

"Друзья, информирую, что закончил формальные процедуры передачи полномочий адвокатам и независимым детективам представлять мои интересы в государственных и судебных органах Панамы и ряда островных государств в отношении аффилированных с Порошенко офшоров", - заявил Портнов.

Он подчеркнул, что во всех начатых расследованиях в отношении Порошенко за рубежом он официально являюсь заявителем и ожидает от местных коллег поиска, систематизации и обнародования данных по отмыванию Порошенко и его окружением похищенных у украинских граждан средств и активов.

Фото: t.me/PortnovUA

Напомним, мы рассказывали, что известно о последнем офшорном скандале, связанным с Петром Порошенко.

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