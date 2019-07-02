В Нигерии люди бросились собирать бензин после ДТП с бензовозом. От взрыва погибли не менее 50 человек
На юго-востоке Нигерии взорвался бензовоз. В результате погибли не менее пятидесяти человек. Еще больше - ранены. Трагедия произошла, когда 1 июля грузовик-цистерна с бензином съехал в кювет и опрокинулся в районе деревни Ахумбе, штат Бенуэ.
Взрыв произошел, когда местные жители начали собирать топливо. Об этом сообщает местный ресурс legit.ng.
В результате, как сообщают местные власти, погибли не менее 50 человек и еще 70 получили ожоги различной степени тяжести. Огонь также затронул некоторые дома и проезжавший мимо автобус.
В полиции утверждают, что данные цифры еще не окончательные – количество потерпевших и жертв может увеличиться.
Фото: twitter.com/paul_terhemba
Как сообщала "Страна", в Ивано-Франковской области перевернулся бензовоз с 38 тоннами топлива. На месте происшествия произошла утечка топлива. Взрыва удалось избежать.
Отметим, что на Борщаговке в Киеве бензовоз задавил мужчину, который переходил дорогу в "мертвой зоне".