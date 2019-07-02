На юго-востоке Нигерии взорвался бензовоз. В результате погибли не менее пятидесяти человек. Еще больше - ранены. Трагедия произошла, когда 1 июля грузовик-цистерна с бензином съехал в кювет и опрокинулся в районе деревни Ахумбе, штат Бенуэ.

Взрыв произошел, когда местные жители начали собирать топливо. Об этом сообщает местный ресурс legit.ng.

В результате, как сообщают местные власти, погибли не менее 50 человек и еще 70 получили ожоги различной степени тяжести. Огонь также затронул некоторые дома и проезжавший мимо автобус.

В полиции утверждают, что данные цифры еще не окончательные – количество потерпевших и жертв может увеличиться.

Фото: twitter.com/paul_terhemba

Как сообщала "Страна", в Ивано-Франковской области перевернулся бензовоз с 38 тоннами топлива. На месте происшествия произошла утечка топлива. Взрыва удалось избежать.

Отметим, что на Борщаговке в Киеве бензовоз задавил мужчину, который переходил дорогу в "мертвой зоне".