Президент Украины Владимир Зеленский и министр иностранных дел Канады Христя Фриланд (украинка по происхождению) во время состоявшейся 2 июля встречи подчеркнули важность консолидации международной коалиции для противодействия российской агрессии. Об этом сообщается на сайте главы государства.

"Президент поблагодарил Канаду за последовательную всестороннюю поддержку Украины на двустороннем уровне и в рамках многосторонних форматов сотрудничества, в частности, "Большой семерки" и ООН", - говорится в сообщении.

На встрече Зеленский также выразил благодарность министру иностранных дел Канады за организацию представительской международной конференции по вопросам реформ в Украине, которая началась во вторник в Торонто.

Фото: president.gov.ua

Кроме того, Зеленский подтвердил, что курс Украины на полноправное членство в ЕС и НАТО остается неизменным, и выразил надежду на дальнейшее активное взаимодействие с Канадой в вопросах евроатлантической интеграции страны.

Напомним, что Владимир Зеленский находится в Канаде с официальным визитом.

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