Министерство юстиции создало на своем сайте онлайн-калькулятор для расчета "справедливой цены тепла и горячей воды" в каждом из регионов. Об этом сообщает во вторник министр юстиции Павел Петренко, пишет пресс-служба Минюста.

Онлайн-калькулятор позволяет узнать, соответствуют ли тарифы ограничениям, которые были установлены Кабинетом министров. Проверить соответствие можно по ссылке.

Петренко заявил, что из-за "непрозрачности формирования тарифов, бездарности чиновников и коррумпированности предприятий - поставщиков на местах" стоимость отопления в разных областях Украины кардинально отличается. "И это при том, что стоимость газа для всех одинакова. Например, в Черновцах стоимость гигакалории тепла составляет - 1200 грн, тогда как в Чернигове, Ровно и Луганске - превышает 1700 грн. Поэтому 26 июня было принято постановление правительства об установлении предельных цен на тепло", - отметил он.

Напомним, Кабинет министров Украины 26 июня установил предельные тарифы на жилищно-коммунальные услуги для украинцев на отопительный сезон 2019-2020 годов. В частности, установлены ограничения тарифов по поставке тепловой энергии: в случае оснащения приборами учета - 1400 грн за 1 Гкал (с учетом налога на добавленную стоимость); в случае отсутствия приборов учета - 35,21 грн за 1 кв. м (с учетом НДС).

Также установлены ограничения тарифов по поставке горячей воды: при условии подключения полотенцесушителей к системам снабжения горячей воды - 83,66 грн за 1 куб. м (с учетом НДС); в случае их отсутствия - 75,74 грн за 1 куб. м (с учетом НДС).

"По подсчетам, в среднем стоимость отопления и горячей воды должна снизиться на 14%, а в отдельных городах-рекордсменах тарифы на отопление упадут на 40%", - отметил министр.

Ранее "Страна" писала, почему Кабмин изменил цены на газ и сколько теперь будут платить украинцы.

Также читайте о том, как работает новый закон о ЖКХ, вступивший в силу с 1 мая.