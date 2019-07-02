Известная компания по производству мебели и товаров для дома подписала договор на открытие магазина в ТРЦ Blockbuster Mall. Об этом сообщает "Новое время".

Площадь магазина IKEA будет около 6000 кв.м. О заключении договора на открытие торговой точки в самом большом торгово-развлекательном центре страны СМИ рассказали представители девелоперских компаний.

"В помещении, где откроется IKEA, проводятся изменения с учетом требований сети", - рассказал "Новому времени" бизнес-директор одной из компании (он пожелал остаться неназванным).

Столичный ТРЦ Blockbuster Mall - это пока не готовый проект девелопера Вагифа Алиева. Его представители еще не общались с прессой по поводу подписания договора с IKEA. Глава наблюдательного совета компании "Мандарин Плаза", которая курирует проекты Алиева, Александр Черницкий пообещал дать комментарий позже.

Площадь ТРЦ Blockbuster Mall составит около 350 000 кв.м. Первую очередь центра хотели открыть 31 мая, но затем перенесли на неопределенное время.

Как писала "Страна", ранее открытие IKEA планировалось в строящемся ТЦ Ocean Mall. Его строительством тоже занимался Вагиф Алиев.

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