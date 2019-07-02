Во вторник, 2 июля, Центральная избирательная комиссия (ЦИК) зарегистрировала экс-главу Администрации президента времен Виктора Януковича Андрея Клюева кандидатом на выборы в Верховную раду.

В Центризбиркоме отметили, что у комиссии отсутствуют возможности для выполнения решения Верховного суда иным способом, чем регистрация Клюева кандидатом в народные депутаты. Кроме того, ЦИК внесла изменения в постановление о форме и тексте бюллетеней, дополнив перечень кандидатов новой позицией - Андреем Клюевым.

Напомним, что Клюев баллотируется по мажоритарному округу №46 (г. Бахмут, Донецкая область). Кандидатом в нардепы его выдвинула Либеральная партия Украины.

Ранее ЦИК отказалась регистрировать экс-нардепа от партии Регионов Андрея Клюева кандидатом в народные депутаты на внеочередных парламентских выборах из-за его непроживания в Украине в течение последних 5 лет. Однако Клюев решил оспорить отказ в суде, объясняя это тем что он избрал для места жительства занятый сепаратистами Донецк, который формально считается украинской территорией.

28 февраля 2014 года Клюев объявлен в розыск. В СБУ установили, что он находится на территории России, но как выяснилось, у Госпогранслужбы нет данных о его выезде с территории Украины. Последняя официальная отметка на границе датируется началом января 2014 года и свидетельствует о том, что он как раз вернулся из-за границы.

За пять лет органы правосудия так и не смогли привлечь Клюева к ответственности и не нашли никаких доказательств его причастности к событиям на Евромайдане. В 2019-м году Андрей Клюев успешно добился снятия персональных санкций ЕС.

Подробнее о том, зачем соратник Януковича Клюев пытается попасть в Раду можно прочитать здесь.

Кроме того, ЦИК по решению суда зарегистрировала кандидатом в народные депутаты и блогера Анатолия Шария, которому ранее отказала в регистрации из-за того, что он последние 5 лет не жил в Украине.

Примерно в 2011-2012 годах он, по данным открытых источников, выехал из Украины после возбуждения против него уголовного дела из-за стрельбы в киевском ресторане MacDonalds (сам Шарий заявил, что дело было сфабриковано милицией в отместку за его публикации).

Шарий выехал в Европу и получил в 2012 году статус беженца в Литве и с тех пор постоянно проживал на территории ЕС.

В то же время, он мог выехать из Украины нелегально, а соответственно, по данным погранслужбы, отсутствие его в Украине не зафиксировано. Что и явилось, возможно, основанием для суда обязать ЦИК зарегистрировать Шария кандидатом.