Полиция Украины раскрыла международный синдикат наркоторговцев и конфисковала 400 кг кокаина на сумму 60 млн. долларов. Об этом сообщает агенство "Интерфакс-Украина".

Преступный международный синдикат поставлял наркотики из Латинской Америки в Западную Европу. Об этом на брифинге во вторник, 2 июля, рассказал глава Национальной полиции Украины Сергей Князев.

По словам Князева, сначала украинские правоохранители задержали трех граждан Украины. Затем были пойманы их сообщники - граждане Нидерландов и Великобритании.

В мае "Страна" сообщала, что в "Пивденном" порту Одессы силовики задержали рекордное количество кокаина из Колумбии. Контрабандисты пытались переправить наркотик в ведрах с лакокрасочными материалами.

Ранее мы писали о том, что на реке Дунай румынские пограничники обнаружили перевернутую яхту с тонной кокаина на борту.