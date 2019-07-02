За два месяца в Украине перенесено 9707 мобильных номера в рамках услуги переноса мобильного номера MNP (Mobile Number Portability). Такие данные на своем сайте опубликовала Нацкомиссия, осуществляющая регулирование в сфере связи (НКРСИ).

Отмечается, что за 2 мая - 2 июля 2019 года, по состоянию на 09:00 2 июля поступило 19846 заявок на перенос номеров, зарегистрированных в Централизованной базе УГЦР. Перенесено 9707 мобильных номера.

Раскладка по операторам на 1 июля выглядит так:

Киевстар: ушло 4818 абонентов, пришел 2694.

Vodafone: ушло 2570 абонентов, пришло 3657.

lifecell: ушло 1974 абонентов, пришел 2945.

Тримоб: ушло 237 абонентов, пришло 262.

Интертелеком: ушло 31 абонента, пришло 72.

Фото: nkrzi.gov.ua

Получается, что на текущий момент в рамках MNP абонентские базы приросли у всех операторов, кроме Киевстара. Возможно, это связано с политикой самого оператора, на который жаловались клиенты из-за отсутствия услуги переноса номера.

Напомним, с 1 мая начала работать услуга по переносу номеров (MNP). НКРСИ отмечает, что внедрение услуги по переносу абонентского номера позволит потребителям свободно выбирать сеть оператора для получения телекоммуникационных услуг с сохранением номера, что будет способствовать развитию конкурентной среды и повышению качества услуг.

Также "Страна" разбиралась, как работает новый закон о смене номеров.