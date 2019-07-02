В понедельник, 1 июля, в центре неподконтрольного Украине Луганска произошел мощный взрыв. Об этом сообщают местные СМИ.

Инцидент произошел на улице Коцюбинского, 27, в доме, который называют "китайской стеной". Это здание находится напротив мэрии и рядом с памятником Ворошилову, а также эстакадой. Сообщается, что на техническом этаже 10 подъезда многоэтажки взорвался, предположительно, газовый баллон. При этом куски металла отбросило до самого памятника, который находится в районе второго подъезда.

После взрыва крыша загорелась. Пожар потушили за 40 минут. Погибших и пострадавших нет, причина пожара, площадь и сумма убытка устанавливаются. Уточняется, что накануне инцидента шел ремонт крыши этого дома.

Напомним, в конце июня в центре Донецка ночью прогремел сильный взрыв, который привел к пожару.

Также мы писали, что 19 июня в Донецке рано утром прогремел мощный взрыв.