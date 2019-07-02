Мужчина и женщина погибли под завалом, образовавшимся во время демонтажа пристройки к жилому дому в Полтавской области. Об этом сообщает пресс-служба Главного управления Госслужбы по ЧС в области.

Трагедия произошла утром во вторник, 2 июля, в селе Засулье Лубенского района. Прибывшие на вызов бойцы ГСЧС установили, что мужчина, 1991 г.р., и женщина, 1965 г.р., погибли на месте. Спасатели с помощью специального оборудования извлекли тела погибших из-под завала. Для проведения работ привлекались 3 человека личного состава 18-й пожарно-спасательной части и 1 единица техники.

Фото: pl.dsns.gov.ua

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