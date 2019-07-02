В ноябре 2019 года в Украине выпустят настольную игру "НАТО-Украина", которая позволит говорить об Альянсе в доступной форме. Об этом пишет "Интерфакс-Украина".

"Мы планируем, что игра будет завершена в ноябре… Мы проведем презентации в 24 областях Украины. Планируем напечатать небольшие объемы этих игр, но в наших планах - распространять ее онлайн", - рассказала представительница БФ "Стабилизейшн Суппорт Сервисез", который занимается созданием игры, Ольга Иванова.

Макет игры с детальными инструкциями будет размещен в свободном доступе в сети, поэтому все желающие смогут в нее играть, загрузив и распечатав. По мнению Ивановой, такой формат позволит в доступной форме говорить о НАТО, ведь имеющиеся аналоги касаются лишь военных аспектов.

"Существующие игры о НАТО касаются исключительно военных аспектов - военные операции или противостояние времен холодной воны. Мы хотим сделать игру не в формате военной стратегии, а о развитии", - сказала Иванова.

Она отметила, что цель игры – помочь украинской молодежи узнать, какие позитивные изменения принесет Украине сотрудничество с Североатлантическим альянсом. При этом 57 экземпляров игры будут переданы в учебные заведения. Проект реализуется при финансовой поддержке посольства Великобритании в Украине.

Напомним, в Минобороны заявили о планах Украины присоединиться к двум операциям НАТО.

Также мы писали, что вступления в НАТО хотят менее 50% украинцев.