Заседание приостановленного накануне в Брюсселе саммита ЕС начнется в 14:00. Ранее дважды анонсировалось, что саммит откроется в 11:00 и в 13:00. О переносах времени заседания сообщил в своем Twitter официальный представитель председателя Европейского совета Дональда Туска Пребен Ааманн.

В последнем твите Ааманна названо местное время 14:00 (15:00 по Киеву).

"Саммит планируется начать в 14 часов. Консультации продолжаются", - написал представитель Туска.

Скриншот: Twitter/ prebeneuspox

Как сообщают СМИ, переносы заседания связаны с серьезными разногласиями участников саммита по поводу назначений на руководящие должности Европейского Союза. Эти разногласия начались в воскресенье, сразу после начала работы внеочередного саммита.

Заседания проходили с приостановкой всю ночь на понедельник. Европейские политики не могли договориться более 17 часов. Тем самым они поставили рекорд продолжительности заседаний за последние несколько лет.

"Страна" рассказывала о том, как Туск не мог уговорить страны-бунтари согласиться с кандидатурой нового главы Еврокомиссии.