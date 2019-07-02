1 июля среднесуточная температура воздуха в Киеве впервые за 129 лет наблюдений превысила предыдущее рекордное значение и составила 26,0 градусов. До этого самая высокая среднесуточная температура этого дня была зафиксирована в 1890 году - 25,6 градусов. Об этом сообщается на сайте Центральной геофизической обсерватории имени Бориса Срезневского.

Кроме того, ночь на 2 июля оказалась самой теплой с 1881 года - за 138 лет наблюдений. Температура воздуха ночью не опустилась ниже 20,9 градусов, а это значит, что предыдущие рекорды 1938 и 2016 превышены на 0,9 градуса.

Всего с начала года в Киеве обновлено 18 рекордов температуры.

Ранее "Страна" писала о том, что в Киеве июнь-2019 стал самым жарким в истории, за месяц зафиксировали 11 температурных рекордов.

Также мы сообщали, что во Франции жара установила абсолютный исторический рекорд - 44,3 градуса.