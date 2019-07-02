В соцсетях набирает обороты новый флешмоб #BottleCapChallenge. Он заключается в том, что необходимо ударом ноги с одного разворота свинтить крышку с бутылки. В идеале - с эффектом замедления и так, чтобы бутылка оставалась неподвижной. Несмотря на кажущуюся простоту, трюк требует хорошей подготовки и координации.
Поначалу это был внутренний флешмоб бойцов ММА. Его запустил боец из Казахстана Карен Пашикян, который передал эстафету Джейсону Стейтему и Конору МакГрегору.
Видео Стейтема в Instagram уже набрало почти десять миллионов просмотров, а в комментариях под постом подписчики делятся своей версией выполнения данного трюка.
МакГрегор показал трюк, попивая свой виски из бутылки.
Эффектный трюк вскоре подхватили и другие пользователи. Некоторые оригиналы упражняются на банках с огурцами и других емкостях.
А тренер по карате Сет Адамс решил усложнить задание и установил бутылку на голову тренировочного манекена и сбил не только крышку, но и бутылку.
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Welp, that felt pretty cool. Answering @farakicks @blessedmma @jasonstatham #bottlecapchallenge challenge!! Tag somebody you want to see do it!!
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