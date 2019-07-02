В соцсетях набирает обороты новый флешмоб #BottleCapChallenge. Он заключается в том, что необходимо ударом ноги с одного разворота свинтить крышку с бутылки. В идеале - с эффектом замедления и так, чтобы бутылка оставалась неподвижной. Несмотря на кажущуюся простоту, трюк требует хорошей подготовки и координации.

Поначалу это был внутренний флешмоб бойцов ММА. Его запустил боец из Казахстана Карен Пашикян, который передал эстафету Джейсону Стейтему и Конору МакГрегору.

Видео Стейтема в Instagram уже набрало почти десять миллионов просмотров, а в комментариях под постом подписчики делятся своей версией выполнения данного трюка.

МакГрегор показал трюк, попивая свой виски из бутылки.

Эффектный трюк вскоре подхватили и другие пользователи. Некоторые оригиналы упражняются на банках с огурцами и других емкостях.

А тренер по карате Сет Адамс решил усложнить задание и установил бутылку на голову тренировочного манекена и сбил не только крышку, но и бутылку.

Ранее мы писали, что на Закарпатье к приезду экс-президента Порошенко устроили флешмоб с цветами в дорожных ямах.

А также, что на Лиге чемпионов Шахтер устроил симфонический флешмоб в поддержку матча с Лионом в Харькове.