Днем 2 июля Трехсторонняя контактная группа по урегулированию конфликта на Донбассе собралась на заседание в столице Белоруссии. Минске. Об этом сообщила на своей странице в Facebook пресс-секретарь представителя Украины в ТКГ Леонида Кучмы Дарка Олифер.

Сообщение появилось на странице Олифер в 14:10 по Киеву.

"В Минске началось заседание трехсторонней контактной группы", - написала пресс-секретарь Кучмы.

Скриншот: Facebook/ darka.olifer

Заседание предварила встреча рабочих подгрупп трехсторонней контактной группы по урегулированию ситуации на Донбассе.

"Страна" сообщала, что в ОБСЕ встречи членов контактной группы ожидали с середины июня. 19 июня его анонсировал спецпредставитель ОБСЕ в ТКГ Мартин Сайдик.

Напомним, что предыдущее заседание Трехсторонней контактной группы в Минске состоялось тоже 19 июня. Участники не смогли договориться по поводу текста совместного заявления о перемирии. А Леонид Кучма заявил, что блокаду Донбасса снять невозможно без возврата активов.