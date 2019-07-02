Вторая ракетка Украины Леся Цуренко проиграла чешке Барборе Стрыцовой и не прошла во второй раунд Уимблдона. Об этом пишет пресс-служба Женской теннисной ассоциации (WTA).

В матче первого круга она проиграла чешке Барборе Стрыцовой - 3:6, 2:6. Соперницы провели на корте 1 час и 11 минут.

Таким образом, украинская теннисистка Цуренко впервые с 2016 года не удалось преодолеть стартовый барьер на Уимблдоне. Леся еще заявлена в парной сетке Уимблдона в дуэте с Александрой Саснович из Беларуси.

Напомним, украинские теннисистки узнали соперниц по первому кругу в Уимблдоне.

Также мы писали, что в мае Леся Цуренко вышла во второй круг Ролан Гарроса.