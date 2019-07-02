В Главное управление Государственной службы по чрезвычайным ситуациям столицы поступило сообщение о минировании всех детсадов. Об этом сотрудники ГУ ГСЧС рассказали агентству РБК-Украина.

По словам представителя ГУ ГСЧС, сообщение о минировании дошкольных учреждений поступило на электронный адрес ведомства.

"Сообщение поступило сегодня по почте на электронный адрес Главного управления ГСЧС. В письме сообщалось о том, что заминированы все детские сады и они якобы должны были взорваться сегодня в 13:00. Мы передали информацию полиции и СБУ", - отметили в ГСЧС.

Сейчас полиция проверяет достоверность поступившей информации. Правоохранители Киева проверяют все детские сады.

"Страна" неоднократно сообщала о волне ложных минирований в Украине.

В конце мая в столице началось массовое "минирование" ведущих университетов.

В начале июня в Киеве из-за сообщения о минировании из больницы пришлось эвакуировать 700 человек.

30 июня в Черкассах поступило сообщение о минировании железнодорожного вокзала, из-за чего было эвакуировано 150 человек.