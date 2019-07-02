Наводнение в Иркутской области (Россия), где из-за сильных дождей и прорыва дамбы оказались затопленными несколько населенных пунктов, сняли из космоса. Впечатляющие фотографии последствий стихии обнародовали в пресс-службе Роскосмоса.

Сообщается, что съемки пострадавшего региона, где введен режим ЧС, проводятся несколько раз в сутки. "По состоянию на 1 июля получены и переданы данные ДЗЗ общей площадью более 1,5 млн квадратных километров", - указывают в Роскосмосе.

Фото: roscosmos.ru

На полученных кадрах виден серьезный масштаб затопления. В частности, на снимках показаны города Нижнеудинск и Бирюсинск, где вышли из берегов реки и затопили многочисленные строения.

Фото: roscosmos.ru

Напомним, что с 25 июня в Иркутской области в зоне подтопления оказались 96 населенных пунктов, под воду ушли свыше 15 тыс. жилых домов. При этом жертвами небывалого наводнения стали не менее 16 человек. Жители региона заявляют, что не получали предупреждений от властей и МЧС о грядущем наводнении.