Суд развел Славу "НеАнгела" и Эдгара Каминских
Участница группы "НеАнгелы" Слава и известный пластический хирург Эдгар Каминский больше не являются мужем и женой. 2 июля на сайте Подольского райсуда Киева появилась информация о том, что бракоразводный процесс звездной пары состоялся, и супруги официально разведены.
В графе "Состояние рассмотрения" указано, что дело истца Эдгара Каминского полностью удовлетворено. Напомним, что именно он стал инициатором развода. Назначенное на 1 июля заседание суда было закрытым, поскольку пара попросила суд не пускать журналистов. Поэтому о нем даже не упоминалось в реестре.
Фото: facebook.com
Пока экс-супруги не прокомментировали развод, но Слава на своей странице в соцсети опубликовала видео с новой песней, в которой поет "давай не думать ни о чем… я виновата сама".
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Напомним, пара поженилась в 2014 году. За время брака у Эдгара и Славы родилось двое детей: сын Леонард (сейчас ему 4 года) и дочь Лаура (3 года).
Ранее "Страна" разбиралась, что же происходит в звездной семье Каминских, которую считали одной из самых успешных в украинском шоу-бизнесе.
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