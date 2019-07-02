Участница группы "НеАнгелы" Слава и известный пластический хирург Эдгар Каминский больше не являются мужем и женой. 2 июля на сайте Подольского райсуда Киева появилась информация о том, что бракоразводный процесс звездной пары состоялся, и супруги официально разведены.

В графе "Состояние рассмотрения" указано, что дело истца Эдгара Каминского полностью удовлетворено. Напомним, что именно он стал инициатором развода. Назначенное на 1 июля заседание суда было закрытым, поскольку пара попросила суд не пускать журналистов. Поэтому о нем даже не упоминалось в реестре.

Фото: facebook.com

Пока экс-супруги не прокомментировали развод, но Слава на своей странице в соцсети опубликовала видео с новой песней, в которой поет "давай не думать ни о чем… я виновата сама".

Переглянути цей допис в Instagram Допис, поширений Babaslavka (@babaslavka) 1 Лип 2019 р. о 2:01 PDT

Напомним, пара поженилась в 2014 году. За время брака у Эдгара и Славы родилось двое детей: сын Леонард (сейчас ему 4 года) и дочь Лаура (3 года).

Ранее "Страна" разбиралась, что же происходит в звездной семье Каминских, которую считали одной из самых успешных в украинском шоу-бизнесе.

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