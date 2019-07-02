Суд отменил постановления Национальной комиссии госрегулирования энергетики и коммунальных услуг о тарифах на передачу и диспетчеризацию электроэнергии для "Укрэнерго". Об этом со ссылкой на данные ЕРСР пишут "Украинские Новости".

Решение приостановить действие постановлений НКРЭКУ принял Окружной административный суд Киева. Иск подал крупнейший производитель ферросплавов Никопольский завод ферросплавов (Днепропетровская область).

Согласно материалам, истец считает, что НКРЭКУ не имеет соответствующих полномочий касательно установки/изменений тарифов на услуги в сферах энергетики, в связи с признанием судом неконституционным создание комиссии.

В НЗФ отмечают, что колебания цен на электроэнергию критически влияют на конечную стоимость продукции и как следствие на конкурентоспособность завода.

"Безосновательное и неправомерное, с превышением полномочий увеличение НКРЭКУ обжалуемых тарифов больше чем в 6 раз может привести к таким негативным последствиям, как остановка НЗФ, который является градообразующим предприятием, со всеми вытекающими отсюда последствиями, как, например, уменьшение или даже прекращение платы отчислений в бюджеты города и Украины, заработной платы его работникам и тому подобное", - отмечается в материалах суда.

Также отмечается, что высокие тарифы для "Укрэнерго" на передачу и диспетчеризацию электроэнергии приведут к безосновательному увеличению себестоимости готовой продукции НЗФ и как следствие - к снижению спроса на готовую продукцию завода.

"Рассмотрев указанное ходатайство, суд приходит к выводу о его обоснованности, исходя из того, что существуют очевидные признаки противоправности обжалуемых постановлений от 7 июня 2019 года №954 и от 7 июня 2019 года №955, а в случае удовлетворения иска НЗФ, для восстановления прав, свобод и интересов заявителя необходимо приложить значительные усилия и расходы, а в случае остановки производства или потери рынков сбыта и потребителей продукции НЗФ, вследствие неосновательного и неправомерного увеличения тарифов, заявитель не сможет компенсировать нанесенный ущерб, поэтому ходатайство об обеспечении иска подлежит удовлетворению", - говорится в материалах.

При этом в "Укрэнерго" заявили, что данное решение суда делает невозможной работу новой модели рынка электроэнергии, так как "приостановленные постановления регулятора были приняты именно для обеспечения новых алгоритмов работы рынка".

Также в "Укрэнерго" отмечают, что раньше потери электроэнергии в магистральных сетях при передаче не были учтены и они покрывались за счет государственного предприятия "Энергорынок", которое больше не осуществляет свою деятельность в новой модели рынка. В "Укрэнерго" добавили, что для обеспечения работы новой модели рынка в состав тарифов на передачу и диспетчеризацию "Укрэнерго" НКРЭКУ включил обозначенные затраты, фактически переложив ответственность с "Энергорынка" на системного оператора и поэтому эти тарифы не влияют на расчёт прогнозируемой стоимости электроэнергии.

Напомним, на украинском энергорынке состоялись первые в его истории торги.

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