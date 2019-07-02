Государственное бюро расследований начало уголовное производство против детективов НАБУ. Их подозревают в неправомерном задержании директора компании "Укрбуд Девелопмент" Олега Майбороды по делу о квартирах Нацгвардии. Об этом сообщает сайт корпорации "Укрбуд".

Следователи ГБР открыли уголовное производство против сотрудников НАБУ по ч. 1 ст. 371 УК Украины "Заведомо незаконные задержания, привод, домашний арест или содержание под стражей". Соответствующие данные внесены в Единый реестр досудебных расследований.

Олега Майбороду задержали утром 14 мая в его доме, не вручив уведомления о подозрении в совершении какого-либо правонарушения. То есть статуса подозреваемого он не имел. А в протоколе задержания не указали оснований для таких действий - намерения бежать или подозрения в совершении тяжкого преступления.

Уголовное производство в отношении сотрудников НАБУ начато ГБР после заявления адвокатов Олега Майбороды в суд. Детективам Антикоррупционного бюро грозит ограничение свободы до трех лет или лишение права занимать свои должности сроком до пяти лет.

Задержание Олега Майбороды состоялось в рамках расследования действий командующего Национальной гвардии Украины Юрия Аллерова при обмене квартир для военнослужащих. 16 мая Шевченковский суд Киева признал задержание бизнесмена незаконным и освободил его из-под стражи, подтвердив, что детективы НАБУ действовали с превышением своих полномочий. Впоследствии апелляционная инстанция подтвердила незаконность задержания и отклонила жалобу НАБУ.

Напомним, 17 мая Соломенский суд Киева отказал в аресте Олега Майбороды, поскольку НАБУ не смогло доказать убытки по делу с квартирами Нацгвардии. Суд назначил Майбороде залог в размере 2 миллиона гривен.

Весной "Страна" сообщала подробности дела с квартирами для Нацгвардии.