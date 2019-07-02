Центральная избирательная комиссия (ЦИК) приняла решение о регистрации кандидатом в народные депутаты на внеочередных выборах в Верховную Раду блогера Анатолия Шария, который был №1 в избирательном списке политсилы "Партия Шария". Такое решение ЦИК приняла на заседании во вторник большинством голосов во исполнение постановления Верховного суда от 30 июня по заявлению политсилы "Партия Шария".

Кроме того, ЦИК большинством голосов приняла решение о регистрации кандидатом в народные депутаты диджея, продюсера Евгения Евтухова (был под №5 в избирательном списке политсилы "Партия Шария" в общегосударственном многомандатном округе).

Как сообщалось, 24 июня ЦИК отказала Шарию в регистрации кандидатом в народные депутаты на выборы в Верховную Раду. Основание - Шарий на протяжении последних 5 лет не проживал на территории Украины.

Примерно в 2011-2012 годах он, по данных открытых источников, выехал из Украины после возбуждения против него уголовного дела из-за стрельбы

в киевском ресторане MacDonalds (сам Шарий заявил, что дело было сфабриковано милицией в отместку за его публикации).

Шарий выехал в Европу и получил в 2012 году статус беженца в Литве. С тех пор он постоянно проживал на территории ЕС.

В то же время, он мог выехать из Украины нелегально, а соответственно, по данным погранслужбы, отсутствие его в Украине не зафиксировано. Что и явилось, возможно, основанием для суда обязать ЦИК зарегистрировать Шария кандидатом.

Ранее подобным образом Верховный суд поступил и в отношении соратника Януковича Андрея Клюева, который также нелегально покинул Украину в 2014 году. Сам Клюев доказывает, что последние годы жил на неподконтрольной территории в Донецке.